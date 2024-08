O que aconteceu com sequestrador de Silvio Santos e Patrícia Abravanel?

Silvio Santos e Patrícia Abravanel foram sequestrados em agosto de 2001. O bandido Fernando Dutra Pinto foi preso pelo crime, mas morreu menos de um ano depois.

O que aconteceu

Patrícia Abravanel foi sequestrada na mansão da família, no Morumbi, em 21 de agosto de 2001. Apresentadora foi liberada uma semana depois, na madrugada do dia 28, após o pai pagar um resgate de R$ 500 mil.

Dois sequestradores foram presos no mesmo dia: Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto. Irmão de Esdras, Fernando Dutra Pinto, e uma namorada fugiram com o dinheiro do resgate. Após ser encontrado em hotel de Alphaville, o bandido matou dois policiais e fugiu novamente.