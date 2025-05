Musa faz lipo, troca silicone e quebra 6 costelas para reduzir cintura

Após emagrecer 48 quilos, Raissa Souza passou por uma série de cirurgias para afinar até 12 centímetros de cintura.

O que aconteceu

A musa da escola de samba Barroca da Zona Sul fez remodelamento costal, mini abdômen com plicatura, lipo com renuvion nos braços, barriga, costas e pernas, e troca de prótese com mastopexia. "Em 2023 eu tinha feito e coloquei a prótese por baixo do músculo pensando que não iria cedeu, mas já cedeu. Então aproveitei essa cirurgia pra corrigir isso também".