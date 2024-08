DM, paixão e exposição: entenda polêmica de Kéfera, Bruna Louise e Negrini

Depois, Bruna Louise comentou as declarações em um vídeo no Instagram em que aparece ironizando a situação durante um stand-up. "Posso provar para vocês que sou uma das três comediantes de stand-up que mais vendem ingressos no Brasil, em um setor predominantemente masculino. Tenho muito orgulho disso. Mas o que acaba virando notícia? Eu 'confundindo as coisas'. Isso gerou uma exposição desnecessária. Mensagem direta é algo pessoal."

No vídeo, Alessandra Negrini, deixou um comentário debochando da situação. "E eu que te dou like todo dia? Cadê minha DM???", escreveu a atriz.

Bruna brincou e disse que quer ficar "sem roupa" com Negrini. "Acabei de sair do show e me deparar com essa notícia. Simplesmente, a Alessandra Negrini me mandou um comentário. Meu Deus do céu, não tenho nem roupa. Que bom, porque quero ficar sem [roupa]."