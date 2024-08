Após transar com produtor, Jéssica é desmascarada na televisão

A irmã de Vênus (Nathalia Dill) planeja tudo com Paloma (Raiza Puget). A bailarina invade a entrevista de divulgação do espetáculo em que Jéssica seria o destaque.

Em cenas previstas para o capítulo de sexta-feira (23), Paloma acusa a irmã de Maya (Sabrina Petraglia) de ter ficado com a vaga após transar com o produtor do balé. Com a repercussão do escândalo, Roger (Marcelo Aquino) decide tirar Jéssica da produção.

Com isso, a neta de Frida (Arlete Salles) retorna à sua posição original de solista. A irmã de Plutão (Isacque Lopes) celebra a conquista de modo reservado, seguindo a estratégia de se fazer de amiga de sua rival e pressioná-la a cometer deslizes que a levem a se acusar pelos crimes que prejudicaram Electra.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.