Bronca e processo: Por que Rachel Sheherazade e Silvio Santos brigaram?

A jornalista publicou uma imagem de uma ovelha com óculos escuros e deixou um questionamento na legenda. "E você? Segue a manada ou faz seu próprio caminho?"

Trajetória de Rachel no SBT

Sheherazade foi contratada após Silvio Santos ver um vídeo em que ela criticava o Carnaval e o uso do dinheiro público nas comemorações para "garantir o circo à população miserável". Na época, ela trabalhava na TV Tambaú, na Paraíba.

Em 2014, na bancada do SBT, ela chegou a defender ataques dos chamados "justiceiros". O grupo agrediu um adolescente a pauladas e o prendeu nu em um poste, com uma trava de bicicleta.

Rachel também ganhou apoio de bolsonaristas. Em 2016, na Jovem Pan, ela afirmou que "feministas" queriam "distorcer as palavras" e "manchar a reputação" do político após Bolsonaro afirmar que "não estupraria" a deputada Maria do Rosário porque ela "não merecia".

Mas, em 2018, aderiu à campanha #EleNão nas redes sociais e criticou o posicionamento de Bolsonaro. Com isso, perdeu o apoio de seus seguidores.