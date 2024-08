Vidente que previu morte de Silvio Santos: 'Gostaria de ter errado'

Ninguém gosta de receber esse tipo de previsão, nem eu gosto de fazer. Essa era uma que eu estava querendo que não se concretizasse, gostaria de ter errado. Fiquei emocionado nesses dias, cresci vendo Silvio, mas faz parte da vida. Infelizmente, essa passagem é a única certeza que nós temos. Não vemos só coisas boas, vemos coisas tristes às vezes, a realidade nua e crua. Pedro Baldansa

Ele também comenta o futuro do SBT. "Vai passar por uma grande transformação em relação a condutas internas. Acredito que a emissora vai tentar se renovar, mas também vejo uma certa disputa familiar no grupo como um todo, dois polos tentando ter um pouco mais de influência. Apesar de ele ter deixado as coisas muito claras para as filhas, vejo uma possível troca de farpas."

Pedro aponta ainda que a disputa envolvendo o canal pode ir para a Justiça. "E destacaria até que, não agora, mas depois de meses, vai ter alguma coisa judicial."