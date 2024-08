Após ser chantageado, Ariosto transa com Deodora na cama da esposa morta

Ariosto refuta a ideia de fazer sexo na cama de Dona Manuela. "Eu só tive uma mulher!", responde ele. "Então nosso acordo está desfeito! Se essa é tua decisão, então se prepare. Tu terá em mim uma inimiga", rebate a mulher.

Deodora chantageia o pai de Artur (Túlio Starling). "E essa pedra... vou fazer questão que chegue até Zefa Leonel. Ela vai saber de onde saiu essa turmalina paraíba. Que tu está prospectando a pedra nas terra dela, sem ela saber", ameaça.

Com medo, Ariosto leva a dona do cabaré até o quarto de sua esposa morta. "O quarto... teu e de sua finada esposa", diz ela ao chegar no local com o amante. "Não mais. Agora ele lhe pertence", diz o dono da mineradora antes de fazer sexo com Deodora.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.