Relação em segredo e adoção: quem foi Cidinha, 1ª mulher de Silvio Santos

"Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Alberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'", contou no programa.

Doença acabou com relação

Cidinha e Cintia Abravanel Imagem: Reprodução/Instagram

Cidinha Abravanel foi diagnosticada com um câncer no estômago muito jovem, no começo da década de 1970. Segundo as filhas, Silvio amava a mulher e não poupou recursos e cuidados para que ela conseguisse vencer a doença.

Cidinha chegou a passar uma temporada de seis meses em Nova York para tratar o câncer, mas voltou ao Brasil já muito fragilizada. Silvio precisava, às vezes, levá-la no colo até a mesa de jantar, porque a mulher não tinha forças para caminhar.

Aos 39 anos, ela faleceu vítima do câncer, em 1977. Eles ficaram 15 anos casados. Silvio admitiu que manter a relação em segredo foi um de seus maiores arrependimentos da vida.