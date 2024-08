Quais são as filhas de Silvio Santos que seguirão o legado do pai?

Cintia Abravanel

A mais velha das filhas de Silvio Santos, com 61 anos, Cíntia nasceu do primeiro casamento do apresentador, com Maria Aparecida Vieira Abravanel, conhecida como Cidinha.

Ela trabalha no meio artístico, mas se mantém nos bastidores como diretora do Teatro Imprensa, do pai, e diretora da área cultural do Grupo Silvio Santos.

Cíntia foi casada por sete anos com Paulo Gomes, com quem teve três filhos, o ex-BBB Tiago Abravanel, Lígia Abravanel e Vivian Abravanel.

Silvia Abravanel

Segunda filha do apresentador com Cidinha, Silvia foi adotada após ser abandonada pela mãe biológica na maternidade.