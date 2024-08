Tiago Abravanel diz que mãe passou mal após morte de Silvio: 'Não está bem'

Tiago Abravanel, 36, contou que a mãe, Cintia Abravanel, 61, passou mal após a homenagem que Silvio Santos recebeu no Cristo Redentor, na noite do último domingo (18), um dia após a sua morte.

O que aconteceu

O ator, que participaria ao vivo do Mais Você (Globo), desta segunda (19), mandou uma mensagem para Ana Maria Braga avisando sobre sua mãe. "Amor, tinha deixado programado para falar com você ao vivo já, já, mas a minha mãe não acordou muito bem. Ela ficou muito emocionada ontem."

Tiago Abravanel ainda contou que ele e a mãe já estão voltando para São Paulo, e pretende ficar com ela neste momento. "Eu tô aqui com ela voltando do Rio para São Paulo. Teve uma homenagem linda no Cristo ontem para o meu vô e a gente foi lá. Fizeram uma breve missa."