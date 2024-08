Chico: Globo foi reverente ao criar homenagem completa para Silvio Santos

A TV Globo prestou uma série de homenagens a Silvio Santos ao longo da programação deste fim de semana.

A partir do "É de Casa", toda a grade da emissora foi alterada, relembrando a trajetória do apresentador. "Foi a emissora, além do SBT, que mais modificou sua grade em reverência ao Silvio", disse Chico Barney.

O Jornal Nacional também adiantou sua programação, exibindo depoimentos de artistas. Já nos intervalos, a vinheta da emissora exibiu imagens de Silvio — seu "adversário clássico" nos tempos antigos da Globo.