Seu Barriga, de Chaves, agradece Silvio Santos: Acreditou no nosso programa

No texto, Edgar Vieira ainda agradece por Silvio Santos ter aberto as portas do Brasil para o seriado Chaves. "Deixo aqui também o meu agradecimento por ele ter acreditado no nosso programa e ter aberto as portas do Brasil pra gente. Muito obrigado, Silvio Santos. Um forte abraço a todos."

Amigos do Brasil,



Gostaria de enviar meus mais sinceros pêsames pelo falecimento do Silvio Santos, especialmente aos familiares e a todos da família SBT.



Sei que é um momento de luto, mas também é um momento de celebrar e agradecer pela vida deste grande homem, que tanto? pic.twitter.com/GdMVw3KYRg -- Edgar Vivar (@varedg) August 19, 2024