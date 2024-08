Edwin Luisi entra no elenco de 'Família É Tudo'; saiba personagem

Ao se abrir sobre seu amor por Chicão (Gabriel Godoy), Andrômeda (Ramille) ouvirá a vó falando sobre um amor do passado. Esse antigo namorado que Frida não esqueceu é Edgar.

O personagem deve aparecer pela primeira vez no capítulo previsto para ir ao ar no dia 30 de agosto. Edgar aparece na trama no momento em que as irmãs gêmeas estiverem mexidas com Furtado (Claudio Torres Gonzaga), o que promete movimentar ainda mais esse triângulo amoroso.

Esse será o retorno de Edwin às novelas desde 2019, quando participou de "No Corda Bamba", folhetim de Portugal disponível no Globoplay. No Brasil, a última novela do ator foi "A Lei do Amor", em 2016.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.