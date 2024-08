WIU diz por que ser emocionado é importante e conta novidade sobre feat

WIU, 22, comentou a importância de viver intensamente e revelou, com exclusividade a Splash, sua mais nova parceria musical.

O que aconteceu

O cantor disse que cresceu com diferentes referências musicais em seu lar. "Meus pais eram muito da igreja, muito cristãos. Então eu ouvia muita música gospel. Cresci ouvindo Kleber Lucas. E o meu irmão já era do rock nacional. Ele gostava muito de Charlie Brown Jr., de Fresno, NX Zero. Cresci com uma influência muito melódica, com muito R&B, e, ao mesmo tempo, com uma influência muito do que era o som do jovem nos anos 2000".

Ele ainda comentou sobre a importância de ser "emocionado", expressão que ganhou conotação pejorativa. "Eu vi uma entrevista do A$AP Rocky falando sobre o quanto é curta a vida para a gente ficar se impedindo de viver um amor. Não é só amor romântico, mas o quanto você coloca o amor nas paradas, o quanto você mergulha de cabeça nas coisas, sabe?".