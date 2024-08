Eliana anuncia programa especial de verão e 'intima' Ana Maria Braga

Eliana, 51, anunciou um novo programa que irá apresentar no canal GNT.

O que aconteceu

A apresentadora deu detalhes sobre a nova atração. No Mais Você desta sexta (16), Eliana contou: "Vou apresentar um programa de verão no GNT. Vai ser um programa lá em casa, de verão. Aliás, se você estiver disposta a ser uma das minhas convidadas, a gente vai fazer uma festa danada", riu, conversando com Ana Maria Braga.

Eliana disse que o programa deve ter duração de dois meses. "Vai ser muito divertido, muito gostoso. Cada convidado por programa. E a gente vai ter também personalidades populares. Vão ser oito episódios. Vai ser uma delícia! E vai ser em casa, na praia. Vai ser muito bom", garantiu.