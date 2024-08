Eliana e Ana Maria Braga choram ao lembrar de Hebe Camargo: 'Saudade'

Eliana também não conseguiu conter o choro. "Está dentro da gente, dentro das nossas memórias", completou. Ana acrescentou: "E dá uma saudade disso, não dá? Dá muita saudade. Hebinha, um beijo!".

A atual apresentadora do "Saia Justa" também mostrou um outro registro no qual ambas curtiam uma festa com Hebe. "Hebe, como sempre, animadíssima. Se quer festa, é com a Hebe", disse. Ana Maria concordou: "Sempre. Ela brindava a vida todo dia".