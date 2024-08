Quanto Davi ganha com Tigrinho? Kerline revela proposta recebida e compara

Kerline Cardoso fez uma estimativa de quanto dinheiro Davi Brito, 21, deve ganhar com a divulgação de jogos de azar em suas redes sociais.

A apresentadora baseou seu raciocínio na proposta que ela próprio recebeu - e recusou - para promover o mesmo tipo de produto. "Fiz um cálculo básico a partir da minha vivência. Já recebi propostas do tipo e comparei essas ofertas, considerando meu número de seguidores [1,6 milhão no Instagram], com a oferta que o Davi deve ter recebido a partir do número de seguidores que tem [8,9 milhões]", analisou ela no Central Splash.

Kerline calcula que o passe publicitário de Davi valeria ao menos R$ 2 milhões para esse tipo de publicidade. "Se, com o número de seguidores que tenho, recebi proposta de R$ 500 mil, Davi recebeu proposta de R$ 2 milhões no mínimo. Falo isso com toda a segurança. Realmente, não vai faltar dinheiro para o rapaz."