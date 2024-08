Globo lidera, mas CazéTV supera SporTV na transmissão das Olimpíadas

A TV Globo foi a escolha predominante dos espectadores para acompanhar as Olimpíadas de Paris, seguida pela CazéTV. A informação é de uma pesquisa da Ecglobal.

O que aconteceu

A pesquisa foi realizada na última semana, após o fim dos jogos, e contou com 458 participantes. 55% dos participantes acreditam que a TV Globo oferece a melhor cobertura do evento, enquanto 39% prefere a CazéTV.

A Globo lidera com 41% de preferência, seguida pela CazéTV com 30%, SporTV com 16% e Globoplay com 9%. Dos participantes, 38% já assinaram algum serviço para acompanhar eventos esportivos.