Leão: Manuela Dias comete primeira grande falha no remake 'Vale Tudo'

O remake de "Vale Tudo" tem feito sucesso entre o público da TV Globo. Com nomes como Bella Campos, Taís Araújo e Cauã Reymond, a trama caiu no gosto do telespectador, mas acabou dando uma "tropeçada", opinou Leão Lobono Splash Show,

O colunista do UOL fez questão de dizer que está aprovando o andamento da nova versão da trama, assinada por Manuela Dias. No entanto, Leão está incomodado com a forma como o personagem Eugênio, mordomo da família Roitman, tem sido tratado. Na trama original, Sérgio Mamberti foi quem deu vida a ele, e no remake a função ficou com o ator Luís Salém.