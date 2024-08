Dieguinho: Globo revela amadorismo ao distorcer fala de Lito Sousa

Dieguinho Schueng apoiou a queixa de Lito Sousa, 57, contra a produção do Profissão Repórter (Globo). O especialista em aviação acusou o programa de manipular o conteúdo da entrevista dada por ele a respeito do acidente aéreo em Vinhedo (SP).

Dieguinho deu total razão à reclamação de Lito. "Quando assisti ao Profissão Repórter, me incomodou muito ver tamanho amadorismo da Globo. Pegaram uma informação que deveria ser tratada com cuidado e trataram como afirmação, colocando o especialista praticamente como responsável do que foi falado", criticou o apresentador, em seu Central Splash.

Schueng concorda que o Profissão Repórter deu às palavras de Sousa um viés que não tinham. "Ele se referia ao que acontece em um tipo geral de situação, não na situação específica do voo da Voepass, como a matéria do Caco Barcellos deu a entender. A reclamação dele é válida. Realmente, foi muito amador [da parte da Globo]."