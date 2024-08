Ana Maria solta palavrão ao vivo e diverte Hugo Calderano: 'Você fica p*to'

Ana Maria Braga soltou um palavrão ao vivo enquanto entrevistava Hugo Calderano.

A apresentadora disse que acompanhou e sofreu com os jogos do mesatenista nas Olimpíadas. "Eu xinguei. Levantava, batia o pé no chão, falava palavrão. Eu estava em casa, então tudo bem. A gente sofreu muito."

Ana Maria elogiou a postura do jogador e acabou soltando o palavrão. "Eu conhecia seu nome, lembrava de você, mas não sabia tudo isso do tênis de mesa. De repente descobri você, brasileiro, com todas suas características de brigador, lutador. Um cara que vai atrás e fica p*to. E é verdade, ele fica bravo. Mas é normal ficar com raiva."