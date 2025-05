Bicicleta suspensa e mais: como foi 3ª Prova das Mulheres do Power Couple

A edição de hoje do Power Couple 2025 (Record) exibiu a terceira Prova das Mulheres.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a prova

No desafio, as esposas precisaram sentar em uma bicicleta suspensa por cordas de aço. Elas, então, deveriam subir e descer e, no decorrer do percurso, se concentrar nas perguntas que vão aparecendo.