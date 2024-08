Quem é Bianca Dellafancy, drag queen que se apresenta no casamento de Buba?

No papo com Splash, Bianca conta que também tem suas Janaínas na vida, ou seja, amigas que são conselheiras e ajudaram muito, em especial, quando ela saiu de casa e começou a se montar como drag queen. No início, os pais não concordavam com sua orientação sexual — um homem gay — nem com a vivência drag.

Assim como Buba em "Renascer", Bianca conseguiu receber o apoio dos pais e, hoje, eles são seus fãs. "Foi difícil, principalmente para o meu pai, pelo machismo e pela criação da época. Foi difícil porque eu batia de frente, era o mais gay que podia ser e eles precisavam engolir goela abaixo. As coisas melhoraram quando saí de casa. A distância ajudou. Hoje, eles me respeitam, me acompanham, são meus fãs"

Quando eu virei drag, foi difícil também. É como se 'ai, meu Deus, você já é gay, agora você vai se montar?' Você sai do armário mais de uma vez. Primeiro, sendo gay e, depois, sendo drag. Quando comecei a fazer drag, em 2015, era o começo do boom da arte drag, que veio em 2017. A visão que meus pais tinham, então, era uma visão de outra época, marginalizada.

Bianca Dellafancy

Meire (Malu Galli), Natasha (Galba Gogóia), Jorge/Janaína (Bianca Dellafancy), Maitê (Gabriela Loran) e Natasha (Galba Gogóia) e Décio (Miguel Rômulo) Imagem: Beatriz Damy/Globo

Além de 'Renascer'

Recentemente, Bianca apresentou o programa "Dando Duro", ao lado do humorista Rafa Chalub, na DiaTV. "O conceito do programa era duas bichonas entrando no mundo dos machões. Fizemos coisas que jamais faríamos, como drift e pelada com monte de héteros. Não faria de novo [risos]. Tudo isso montada... A gente foi nesses lugares onde a gente já se sentiu rejeitado de alguma forma na infância ou adolescência. Já tentei jogar bola e não era bem recebido pelos meninos. Aprendi a cortar o cabelo em casa porque me sentia coagido na barbearia."