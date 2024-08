Após ter vestido destruído, Buba se casa com roupa inusitada em 'Renascer'

No capítulo de sexta-feira (9), da novela "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) se casa com vestido de noiva inusitado.

O que vai acontecer

Após as amigas de Buba esquecerem seu vestido de noiva no aeroporto, José Augusto (Renan Monteiro), Décio (Miguel Rômulo) e Eriberto (Pedro Neschling) até tentam ir atrás da roupa. Mas, ao chegar no local, encontram apenas pedaços de um vestido destruído.