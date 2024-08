'Mulher trans sendo amada': Buba se casa em festa emocionante; veja fotos

A cerimônia terá a presença das amigas de Buba, Maitê (Gabriela Loran), Natasha (Galba Gogoia) e Janaína (Bianca Dellafancy). É Janaína quem faz uma performance lip sync, tradicional no universo drag queen, em pleno horário das 9 para presentear Buba. Em entrevista a Splash, Dellafancy conta que as pessoas podem esperar "muita beleza e comédia". "Foi especial gravar. A galeria saiu do set e foi cantando a música para o backstage".

Buba e José Augusto também se casaram na versão de 1993; no entanto, Buba não era uma mulher trans. A personagem interpretada por Maria Luisa Mendonça era intersexo — anteriormente chamada de hermafrodita. A cerimônia foi realizada por José Inocêncio (Antônio Fagundes).

É a segunda cerimônia de casamento de uma personagem trans em uma novela da 9 da Globo. A primeira aconteceu em 2019, quando Britney (Glamour Garcia) e Abel (Pedro Carvalho) uniram laços com direito a véu, grinalda e todos os itens de um casamento tradicional.

Veja fotos exclusivas:

Janaína (Bianca Dellafancy) durante casamento de Buba em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo