Katie Price é presa na Inglaterra ao retornar de viagem à Turquia

Katie Price, 46, foi detida no Aeroporto de Heathrow, na Inglaterra. Ela acabava de retornar de uma viagem à Turquia.

O que aconteceu

A modelo recebeu ordem de prisão por ter faltado, na última terça (6), a uma audiência para discutir seu pedido de falência. Conhecida por seu estilo de vida ostensivo, ela acumula mais de R$ 5 milhões em dívidas.

Katie passou a noite na delegacia do aeroporto e vai se apresentar nas próximas horas à Royal Courts of Justice. No momento da prisão, ela reclamou que estava sendo "tratada como uma criminosa".