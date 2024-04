Modelo que deseja ter 'maior seio da Grã-Bretanha' planeja 17ª cirurgia

Katie Price, 45, já passou por 16 cirurgias na região e agora revelou que irá reduzir o tamanho dos seus seios.

O que aconteceu

A modelo contou nesta quarta-feira (17) em seu programa, "The Katie Price Show", que percebeu o quão grande seus peitos são só recentemente, ao se olhar no espelho. "Decidi que vou diminuir meus seios, porque eles me fazem parecer maior. Já mandei uma mensagem para o cirurgião e tenho ido à academia. Estou decidida."

Katie que almejava maiores seios da Grã-Bretanha (região que compreende Inglaterra, País de Gales e Escócia), contou que vêm sentindo vários incômodos com o tamanho das mamas. "Fui na esteira e só consigo andar nela, não consigo correr. Pensei 'vou ver se consigo dar uma corrida', mas não consegui nem tentar pois não consigo enxergar meus próprios pés", refletiu.