Nova personagem surge na investigação da morte do pai de Vênus

Vênus e o advogado encontram Joana Bastos (Silvia Rizzo), a nova personagem, no ateliê da decoradora. A mulher logo desconfia das intenções da dupla e inventa a necessidade de uma reforma na galeria para a visita inesperada.

Depois disso, Joana procura a neta de Frida (Arlete Salles) no restaurante da galeria Mancini. Ela deixa claro que não deseja se envolver com esse assunto do passado, mas sairá abalada do local.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.