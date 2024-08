Veja foto do primeiro beijo de Deodora e Ariosto em 'No Rancho Fundo'

Deodora está disposta a formar um casal poderoso com Ariosto. "Nós somos muito parecidos, Ariosto", afirma a dona do cabaré. "Onde é que a senhora quer chegar com isso?", pergunta o homem. "Eu mais tu, Ariosto, podemos conquistar essa cidade. Eu sei dos podres das pessoas mais poderosas da cidade... Conheço o prefeito, o delegado... de outra vida. Tu tem os meios pra fazer valer a autoridade que perdeu", diz ela.

A vilã dá mais um beijo no dono da mineradora e manda ele escolher entra ela ou Zefa Leonel (Andrea Beltrão). "Agora vai-se embora assim?", questiona o ricaço. "Vou. Porque tu tem que decidir. Ou eu, ou Zefa Leonel", exige a amante de Vespertino (Therdelly Lima).

Deodora (Debora Bloch) e Ariosto (Eduardo Moscovis) se beijam em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

