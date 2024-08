Leão: Falas ousadas de Sandy parecem calculadas para quebrar ar 'certinho'

O jornalista admitiu não dar muito crédito a essa exposição do 'lado mulher' de Sandy. "Parece que ela se sente na obrigação de mostrar que é igual às outras pessoas e aí vem com essas frases aparentemente chocantes - mas que soam meticulosamente pensadas para ir até onde se pode ir. Não me convencem."

Olimpíadas na CazéTV deixam Globo no chinelo

Dieguinho Schueng comparou a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris pela Globo à que está sendo feita no YouTube pela CazéTV, canal do vlogueiro Casemiro Miguel, 30.

Para ele, a Globo deveria se inspirar na CazéTV para modernizar sua cobertura esportiva. "Quando assistimos às Olimpíadas na CazéTV, vemos irreverência, comentários sérios - um outro nível de cobertura, muito mais moderno e atual do que [faz] a Globo. O que faz falta na Globo é olhar para o que está sendo feito na CazéTV e tentar fazer uma cobertura mais leve, mais interessante, mais divertidas dos Jogos Olímpicos."