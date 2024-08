Chico: Fala de Susana Vieira contra influencers é preconceito bobo

Susana Vieira reanimou o debate sobre a presença de influenciadores ao lado de atores na televisão.

A atriz disse não compreender o motivo pelo qual influenciadores digitais têm espaço na TV, em conversa com o Conexão Entrevista. "Precisamos parar com esse preconceito bobo com influenciador. Isso é uma discussão que ficou ultrapassada; virou uma justificativa para perseguir toda uma classe de trabalhadores", opina Chico Barney.

As críticas à Rafa Kalimann, que está na novela Família É Tudo (Globo), são um "escândalo", exemplifica o comentarista. "É descabido. Como em qualquer profissão, vai ter o cara bom e o ruim. Muitos influenciadores digitais são extraordinários (…) e também há uma galera que não é legal. Não dá para pegar toda uma classe, que já é desunida, e generalizar".