Susana Vieira critica influencers em novelas: "Não entendo quem eles são'

A atriz ressaltou que quem merece o status de influenciador são as personalidades das artes. "Influencer é o [autor] Aguinaldo Silva, influencers são os atores da TV Globo, são os grandes atores. Influencers são os cantores brasileiros, os músicos brasileiros. Esses são os [verdadeiros] influencers".

Susana Vieira ainda rebateu as críticas que recebe nas redes sociais, que ela afirmou serem um desrespeito. "Eu reajo pessimamente. Acho uma falta de respeito. Acho que as crianças não estão sendo bem educadas pelos pais, acho que as escolas não estão servindo pra nada".