Mion é advertido no Instagram por distorcer dados sobre salários de atletas

Por que é distorcido

Site usado como fonte desmente Mion. Conforme o UOL Confere, agência de checagens do UOL, no próprio site usado como referência pelo famoso é dito que um atleta profissional ganha, em média, R$ 4.580,59 (aqui). Ao UOL Confere, um representante do site ainda afirma que esse valor não considera "nenhum adicional salarial como bônus, comissões, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade nem nada do tipo. Somente o salário base registrado em carteira e no contrato de trabalho entram na amostragem". Além disso, não entra na média os ganhos com "bolsa atleta, patrocínios e nem nada do tipo".

Bolsa Atleta não é de R$ 2.000 para quem está nas Olimpíadas. O Ministério do Esporte oferece seis tipos de bolsa: Atleta de Base (R$ 370); Estudantil (R$ 370); Nacional (R$ 925); Internacional (R$ 1.850); Olímpico/Paralímpico (R$ 3.100) e Pódio (R$ 5.000 a R$ 15 mil). Medalhistas pelo Brasil, Rayssa Leal, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Júlia Soares fazem parte do Bolsa Pódio (aqui e aqui).

Programa teve cortes em governos anteriores. Em 2018, o então presidente Michel Temer cortou 87% do orçamento para Esporte e destinou R$ 70 milhões em bolsas para atletas (aqui). Em 2020, o governo Bolsonaro não pagou o auxílio para os esportistas (aqui). O ciclo olímpico de 2017 a 2021 foi o primeiro desde a criação do programa, em 2005, a ter uma queda de investimento, chegando a 17% do total (aqui).

Governo Lula reajustou valor após 14 anos. Após ficar mais de uma década sem reajuste, o presidente Lula (PT) sancionou um aumento de 10,86% no benefício dos atletas recentemente (aqui e aqui).

"Dados desatualizados", diz assessoria de Mion. Em nota ao UOL Confere, a assessoria do apresentador reconheceu o erro e disse que "o salário correto de julho de 2024, segundo o site salarios.com, é R$ 4.580,59". Após a publicação da reportagem, passou a constar no texto da legenda a seguinte mensagem: "Os dados do vídeo estavam desatualizados. O salário correto de julho de 2024, segundo o site salarios.com, é R$ 4.580,59". Porém, o vídeo foi mantido com a informação distorcida.