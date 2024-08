Chico: Com pós diferente do BBB, A Fazenda precisa de prêmio valendo a pena

A Fazenda (Record) estaria com um novo prêmio para o vencedor do reality show.

O novo valor, de R$ 2 milhões, deve entrar em vigor na temporada deste ano, segundo Leo Dias, que divulgou a novidade. "Gostei dessa inovação. Tem que ganhar mais, ser uma grana que realmente faça a diferença", diz Chico Barney.

Diferente do BBB, na Fazenda os participantes não saem necessariamente com milhões de seguidores, diz o colunista. "O pós é muito mais complicado, porque acaba A Fazenda, tem Natal, Reveillón e BBB, sem um 'meio' em que ficamos falando sobre o reality, como no BBB. Então tem que ser uma grana que valha a pena — podia até ser mais", afirma.