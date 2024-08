Chico: Globo perde e joga contra o BBB ao dispensar Davi

Chico ainda cita o rumor da "maldição dos campeões do BBB", citando Juliette, Arthur Aguiar e Amanda, que não retornaram à emissora. "A Globo não insiste muito neles", diz. "Ela precisa olhar para seus campeões como sinônimos do sucesso do programa".

A Globo joga contra o próprio produto ao não fazer um esforço de investir no próprio campeão já pelo terceiro ano seguido (...) Deveriam fazer um contrato a longo prazo, porque isso valoriza o prêmio do BBB Chico Barney

Bárbara Saryne diz que, se tomar melhores decisões e ser mais responsável, Davi conseguirá fazer novas publicidades.

Bia do Brás foi a verdadeira campeã do BBB 24?

Diferentemente de outros jogadores do BBB 24 (Globo), Beatriz manteve seu contrato com a Globo. "Dá um certo sabor amargo para nós que gostamos de BBB", diz Chico. "Fica parecendo que o comprometimento que Davi entregou de maneira tão importante no BBB 24 não é a melhor estratégia para quem quer ter um 'pós' bacana".

Desde o fim do BBB, Beatriz fechou contrato com nove marcas de diferentes segmentos, segundo anunciado.