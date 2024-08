Camila Pitanga cita opressão por jovialidade: 'Não escondo tempo no rosto'

Camila Pitanga, 47, comentou sobre a pressão estética que sofre para se manter jovem.

O que aconteceu

A atriz disse que exite uma "opressão pela beleza e jovialidade". "O tempo passa. E vem a opressão, a manutenção de um tipo de beleza e jovialidade que não é verdade, que não vai acontecer porque a gente perece como planta, como bicho. E parecer não é necessariamente ruim. Se saímos do escopo de um tipo de beleza, de um padrão, vemos também que as fissuras, os vincos, tudo isso tem beleza, é história, cicatriz. E isso, também por causa do meu trabalho, eu não quero perder", declarou no videocast Conversa vai, conversa vem do Globo.

Ela admitiu que não pretende esconder os sinais da idade. "Gosto de ser quem eu sou e não quero performar algo além disso. Estou com 47 anos. Não escondo o tempo no meu rosto. Como diz meu pai [Antonio Pitanga], que está com 85: 'Rumo aos 100'. Faço a minha bike, pedalo, nado no mar."