Luiza 'pede' para Marcela evitar novas amizades até casório: 'Amigo é caro'

É tudo caro pra fazer casamento, né? A gente tá entendendo o formato, como é que a gente vai fazer e tudo mais. O povo fala: 'cara, quem tá enrolando quem?' e falo: 'a gente tá enrolando vocês, convidados. É a gente que tá enrolando vocês'.

Luiza Martins colocou o Villa Country (São Paulo) para cantar e dançar os hits do novo EP "Intensa Até Demais". Além disso, a cantora se emocionou com homenagens da gravadora Som Livre: um disco de ouro pela marca de 260 milhões de plays do álbum "Continua", disco de diamante pelo sucesso de "Cê Não me Superou" e disco de platina pelo trabalho com a música "Desconhecido".

"Intensa Até Demais" foi uma necessidade louca de colocar muitos sentimentos de uma escorpiana nata, que sou eu, pra fora. É a mistura louca que o escorpiano é essencialmente. Feliz demais com o reconhecimento do trabalho.

Satisfeita com a repercussão de suas canções, a cantora diz não estar preocupada em seguir tendência do mercado em ter lançamentos de novas músicas mensais ou pequenos EPs. "Todo mundo, no fundo, se sente pressionado em algum momento por qualquer tendência do mercado. Quem fala que não, eu acho que tá mentindo".