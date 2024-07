Zezé Di Camargo conta quantas horas por dia faz sexo com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo, 61, abriu o jogo sobre sua vida sexual com a noiva, Graciele Lacerda, 43, que está à espera do primeiro filho com o cantor.

O que aconteceu

De acordo com o sertanejo, ele e a influenciadora fazem sexo por duas horas seguidas. "Duas horas de sexo, você perde 800 calorias. Por que você acha que eu estou magrinho? Quando eu não posso fazer academia, aí a esposa resolve o problema", disse o sertanejo, em entrevista ao canal de Pedro Marçal, no YouTube.

O artista ainda brincou, dizendo que vai passar a dar 'mentoria sexual'. "Você tem que entender uma coisa: a gente não dá para competir com mulher. Quando eu parar de cantar, eu vou virar um Paulo Marçal do sexo, para dar mentoria sexual".