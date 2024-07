Após beijar Zefa Leonel, Seu Tico comemora retorno para o rancho fundo

Nos próximos capítulos da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) volta a morar no rancho fundo com Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

O que vai acontecer

Tudo começa quando o pai de Zé Beltino (Igor Fortunato) vai até a antiga casa para convencer a esposa a ir no casamento do filho. "O que é que tu está fazendo?", pergunta Zefa Leonel após ganhar um beijo do marido.