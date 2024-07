Recomendação para o fim de semana: ainda dá tempo de maratonar 'O Urso'

Sydney (Ayo Edebiri), chef de 'O Urso' Imagem: Reprodução

A culinária fisga, mas os personagens são o ponto alto da série. O ambiente caótico da cozinha vira um pano de fundo para a verdadeira estrela do show: os relacionamentos entre os personagens. Cada um tem suas angústias e seus dramas pessoais, e com o passar dos episódios o espectador passa a entender exatamente o que motiva as decisões de cada um deles.

Os coadjuvantes roubam a cena. Syd e Carmy podem ser os protagonistas, mas em alguns episódios eles sequer aparecem. O roteiro apresenta os outros funcionários do restaurante e fica impossível não vibrar por suas conquistas e lamentar quando algo dá errado em suas vidas.

Um mistério para dar vontade de ver mais: atenção para o sétimo episódio da segunda temporada! Não vamos dar spoilers, mas depois desse capítulo vai ser impossível ouvir uma música da Taylor Swift da mesma forma.