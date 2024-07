Detonou Yuri Lima e mais: os momentos 'sincerões' de Ana Maria Braga

Ana Maria se surpreendeu ao saber o tamanho do órgão sexual do gorila e viralizou com reação Imagem: Reprodução/TV Globo

Luísa Sonza e Chico

Em uma das participações recentes mais famosas do programa Mais Você, a cantora Luísa Sonza contou que havia descoberto uma traição do ex-namorado, Chico Moedas, para quem havia acabado de escrever uma música (Chico).

Na ocasião, Ana Maria compartilhou sua experiência de vida com sinceridade:

"Às vezes, as pessoas falam assim: 'Imagina, faz uma música, tá apaixonada com quatro meses (de relacionamento). Eu queria te dizer que eu já casei com muito menos de quatro meses, eu não fiz música porque eu não sabia. Ninguém sabe a intensidade do amor de cada um. Olhem para dentro de vocês mesmos ao invés de ficar criticando."