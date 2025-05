Gloria Groove comenta admiração por Lady Gaga: 'Impactou minha vida'

Gloria Groove, 30, falou sobre a importância de Lady Gaga, 39, para sua trajetória pessoal e artística.

O que aconteceu

A admiração da brasileira por Gaga é tamanha que ela tem o rosto da cantora americana tatuado em seu braço. "Eu lembro perfeitamente como 'Born This Way' impactou minha vida. Quando fiz essa tatuagem, eu já estava vivendo a vida como Gloria Groove, já estava redescobrindo o mundo aos olhos dessa, enfim, vamos dizer, da minha própria Lady Gaga, né? Então, basicamente foi a hora onde eu estava começando a rever todas as lições e os insights que ela me trouxe nessa época", explicou a drag, em entrevista inédita à GloboNews.

Gloria ressalta ainda que nenhuma artista da época tinha um posicionamento tão explícito sobre ser aliada à diversidade como Gaga. "Isso não era muito comum assim. Eu acho que o mundo tinha vivenciado algo parecido na época da Madonna, lá atrás, e foi muito importante o impacto que a Madonna teve na época, permitindo que as mulheres fossem vistas como símbolos de liberdade, de sensualidade e donas da própria sexualidade. Eu acho que a Lady Gaga meio que revive tudo isso, ao mesmo tempo que chega na hora certa para uma geração que está precisando exatamente disso. Eu sei que eu estava precisando exatamente disso."