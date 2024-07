Meteoro cruza o céu durante show de Simone Mendes no Ceará

Meteoro durante o show de Simone Mendes Imagem: Reprodução/Instagram

Órgão oficial registrou a ocorrência. De acordo com a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, "um grande bólido foi avistado no início da madrugada do dia 13 de julho em várias cidades do Pernambuco, Bahia, Piauí e outros estados do Nordeste".

Massa razoável e grande velocidade. Segundo eles, o meteoro surgiu rapidamente no céu por volta das 00h10 e durou poucos segundos, apesar de muito brilhante. "O que denota massa razoável e grande velocidade. A Bramon está analisando a ocorrência", finalizou.