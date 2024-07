Filme favorito de Guillermo del Toro é esta pérola de Scorsese no Max

Mais de 30 anos depois, "Os Bons Companheiros" permanece um clássico do cinema, um testemunho da maestria de Martin Scorsese e um olhar profundo e perturbador sobre a vida na máfia americana. Sendo assim, não é nada surpreendente saber que o longa é um dos favoritos de Guillermo del Toro, um dos grandes nomes da geração atual de cineastas.

A trama conta a história de Henry Hill (Ray Liotta), um garoto do Brooklyn que sonhava em ser gângster desde os 11 anos. Baseado no livro "Wiseguy" de Nicholas Pileggi, que também co-roteirizou o longa com Scorsese, o filme mergulha na vida de Henry, que se torna protegido do mafioso James "Jimmy" Conway (Robert De Niro). Durante mais de vinte anos, Henry ascende no mundo do crime, casando-se com Karen Hill (Loraine Bracco) e se envolvendo em tráfico de drogas, grandes roubos e outras atividades criminosas, enquanto é constantemente perseguido pelos agentes federais.

Originalmente, o filme seria intitulado "Wiseguy", mas foi alterado para evitar confusões com outro filme da época. Scorsese, conhecido por seu detalhismo, incluiu seus pais, Catherine e Charles Scorsese, em pequenas participações, adicionando um toque pessoal ao filme. A violência em "Os Bons Companheiros" é notável, mas o que realmente choca é a representação de pessoas comuns e instáveis sendo mortas, mostrando a brutalidade crua e impiedosa do mundo do crime.