'Bug no sistema': Marido de Cleo revela sequelas após acidente de skate

Leandro D'Lucca, marido de Cleo, anunciou que ficou com "sequelas" após seu acidente de skate.

O que aconteceu

O empresário contou que pode se atrapalhar ao falar. "Algumas pessoas vão perceber que eu estou falando aqui, fazendo reels, e que às vezes dá uma travada na palavra. Isso é uma sequela do acidente", explicou em um story do Instagram.

Ele pontuou que é um efeito colateral do remédio que está tomando no tratamento: "Não vou falar nem que é sequela. É porque estou tomando um remédio, que é um anticonvulsivante. Às vezes eu estou falando e esquece a palavra, dá um bug no sistema, mas normal, tudo certo".