MC Ryan SP surpreende ao dizer que já recebeu pix de R$ 20 milhões

MC Ryan SP, 23, deu detalhes sobre seus ganhos e gastos financeiros.

O que aconteceu

O funkeiro contou que já chegou a gastar R$ 130 mil com prostitutas em uma única noite. "Já gastei para car*lho com as 'do job' [garotas de programa]. Metade dos meus pix eu gastei com elas. [risos] R$ 130 mil na noite. Mas foi só uma fase", recordou ele, em entrevista ao influenciador digital Naul.

Em outro momento, Ryan revelou que o maior pix que já fez foi de R$ 7 milhões. "Dei uma vez um pix de R$ 7 milhões na casa que comprei. Minha primeira casa, a que moro lá do Aruã [condomínio de luxo em São Paulo]. Custa R$ 15 milhões, aí fiz em duas vezes."