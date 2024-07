'Família É Tudo': Guto e Lupita ficam juntos? Casal divide opinião dos fãs

Por fim, o estagiário contou sobre seu amor para Lupita. "Alerta fofura", brincou o perfil do Gshow nas redes sociais ao compartilhar um dos momentos do casal.

Com isso, "Família É Tudo" ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Esses dois", escreveu o ator Daniel Rangel comemorando seu trabalho ao lado de Daphne Bozaski.

Porém, o casal não é uma unanimidade e divide a torcida dos fãs da novela. "Guto e Lupita são bem fofos não vou negar... uma pena que boa parte do público quer que ela fique com um carinha que praticou bullying contra ela por causa da aparência. Zero noções esse povo", defendeu um telespectador que torce pelo casal. "Tudo é ruim entre Guto e Lupita", defendeu outro internauta que tem uma opinião diferente.

No capítulo de sábado (13), Guto e Lupita irão se beijar. Depois disso, o casal decide começar a namorar, deixando Júpiter (Thiago Martins) triste.