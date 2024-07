Após sofrer acidente, Ariosto sangra até quase morrer em 'No Rancho Fundo'

No caminho, Ariosto elogia o novo cavalo da mãe de Quinota (Larissa Bocchino). "É um belo mangalarga. Pelagem lustrosa, marcha firme. Muito boa aquisição", afirma o homem. "Antes nós só tínhamos pangaré, mas, depois da venda da pedra, conseguimos comprar outros animais... O Rancho Fundo há de prosperar, Ariosto", conta Zefa Leonel.

Depois disso, o animal será picado por uma cobra e derruba o dono da mineradora no chão. "Ariosto! Ariosto!", grita a milionária ao presenciar o acidente.

Artur (Túlio Starling) chega no local e salva o pai que está desacordado e quase morrendo com um sangramento na cabeça. Mesmo com muita chuva, o noivo de Quinota consegue carregar o homem nas costas.

Zefa Leonel (Andrea Beltrão) com o sangue do amigo nas mãos em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

