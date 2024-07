Valesca Popozuda analisa críticas ao seu corpo: 'Vêm das próprias mulheres'

Valesca Popozuda, 45, posou nua recentemente, e falou sobre as críticas que vem recebendo em relação ao corpo.

O que aconteceu

Em conversa com o jornal Extra, a cantora desabafou sobre os comentários negativos que acaba se deparando. "Quando eu comecei na Gaiola com um público muito mais masculino, via a cara das meninas de nojo por eu estar expondo meu corpo. Os anos foram se passando e comecei a cantar sobre a liberdade da mulher, sobre a necessidade de entender nosso corpo, de falar sem ter vergonha, de ensinar como queremos ser tocadas".

Valesca contou que as críticas a machucavam. "Eu queria que essas mulheres estivessem comigo. Mas as pessoas não entendiam. De certa forma, as críticas me machucavam sim. Eu não estava ali para invadir a privacidade de alguém".