Rafa Kalimann rebate críticas e diz que se formou como atriz: 'Mérito meu'

Ela faz cursos de atuação desde criança. "Eu sou atriz, eu faço teatro desde os 11 anos. Fui ter oportunidade agora, e claro: a internet e o Big Brother abriram muitas portas para mim. Mas mais do que isso: eu tive que estudar muito", argumentou.

Atores criticaram a presença de influenciadores em novelas

Recentemente, Armando Babaioff criticou a presença de influenciadores na dramaturgia. Sem citar especificamente Rafa Kalimann, o ator afirmou no programa Sem Censura, da TV Brasil: "Bicho, quem paga a conta todo mês é a gente [...] Pra nessa hora, nessa altura do campeonato, tá substituindo uma renca de gente talentosa pra colocar uma pessoa que é conhecida na internet e que não é a praia dela".

Paloma Bernardi se mostrou preocupada com o movimento contrário. No X, ela desabafou sobre a pressão para que atores se preocupem com as redes sociais: "Gosto de influenciar as pessoas com o que sou, acredito, vivo... Mas meu principal e primeiro ofício é atuar".

Cláudia Abreu diz acreditar numa "seleção natural" de talentos. "Não quero ser preconceituosa não, porque esses 'lacradores' podem ter gente talentosa também. Antigamente falavam dos modelos, isso sempre existiu de alguma maneira. O tempo vai dar conta disso, de quem realmente tem talento e de quem começou de outra maneira e não através de uma escola de teatro. Se tiver talento, vai ficar", disse em entrevista à Rádio Metrópole.